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أول رد من مرتضى منصور على بيان الترجي بشأن السوبر الإفريقي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:24 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي
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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجآت عديدة بشأن السوبر الإفريقي المقرر إقامته أمام الترجي الرياضي التونسي في قطر.

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر نادي الزمالك: "نواجه تعنت واضح من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولا أعلم ماذا تريد السيدة فاطمة سامورا، واجهنا أزمة كبيرة في مباراة جينيراسون السنغالي عندما قرر الحكم فوز الزمالك، ولكننا خضنا المباراة مرة آخرى".

 

وتابع: "الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا، لماذا نشارك في قطر، لماذا نلعب السوبر الإفريقي في آسيا وبالتحديد في قطر الدولة المعادية لمصر، هذه مؤامرة واضحة على مصر وعلى نادي الزمالك".

 

وأضاف: "سمعت بأن نادي الترجي أصدر بيان بشأن ترحيبه الكامل باللعب في قطر، وهذا شيء مؤسف بالنسبة لي، ومن هنا أسأل سؤال هام من الوارد أن يتم توجيه السباب لدولة مصر أثناء المباراة وهذا سوف يقابله اللاعبين بالرد ومن هنا سنتعرض للحبس، وهذا ما يريده القطريين".

 

وواصل: "مجلس الإدارة قرر عدم خوض اللقاء في الدوحة والآن الملف بالكامل في يد الدولة المصرية، ولو لهم رأي آخر سنحترمه لأننا جزء أصيل من الدولة المصرية".

 

واختتم: "سوف نتقدم بشكوى كاملة للمحكمة الرياضية من اجل شرح جميع الأسباب في عدم خوض اللقاء على الاراضي القطرية، والأسباب ليست سياسية فقط بل هناك دوافع رياضية آخرى".

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مرتضى منصور رياضة رئيس الزمالك النسب السوبر الافريقي الزمالك بطل الكونفدرالية اخبار الرياضة

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