أردوغان: قطر تدعم خطط تركيا لتسوية اللاجئين السوريين

نقلت قناة إن تي في التلفزيونية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله اليوم الثلاثاء، إن قطر قد تدعم خطط تركيا لتسوية أكثر من مليون لاجئ سوري في شمال شرق سوريا بعد هجومها على الميليشيات الكردية في المنطقة.



وقامت تركيا بتوغل عسكري ضد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية الشهر الماضي، واستولت على قطاع من الأرض بطول 120 كم على طول حدودها الجنوبية الشرقية.



ومنذ شن هجومها، حثت تركيا الحلفاء الغربيين على دعم خططها لبناء مدن جديدة في شمال شرق سوريا، حيث تقول إنه يمكن تسوية ما يصل إلى نصف اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3.6 مليون لاجئ.



وقد دعا إلى عقد قمة دولية للمانحين لدعم الخطة، وصرح المسؤولون الغربيون أنهم سيحجمون عن تمويل أي مشروع ينطوي على عوائد غير طوعية أو تغييرات على التركيبة السكانية في سوريا - وهو أمر تنفيه أنقرة.



وقال أردوغان في حديثه مع الصحفيين أثناء رحلة العودة من زيارة إلى الدوحة، إنه قدم خططه إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مضيفًا أن "أنه كان يحب مشاريعنا".



ولدى سؤاله عما إذا كانت قطر ستساعد في تمويل الخطط، أجاب أردوغان، إنهم في مرحلة، يمكننا القيام بهذه الجهود معًا، في الحقيقة ليست هناك طريقة أخرى.



وقالت جمعية الهلال الأحمر القطري الأسبوع الماضي إنها فتحت مشروعًا للسكن بالشراكة مع هيئة الإغاثة الطارئة التابعة لوكالة AFAD التركية بالقرب من مدينة الباب في شمال سوريا، والتي استولت عليها القوات المدعومة من تركيا من الدولة الإسلامية قبل عامين.





وأعلن أردوغان إنه قدم الخطط أيضًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أنه سوف يجدد دعوته لعقد اجتماع للمانحين في قمة الناتو في لندن الأسبوع المقبل.مضيقًا، تحقيق الخطط سيكون "مثالًا للعالم".



وقوبل الهجوم التركي مجموعة من الانتقادات من حلفاء أنقرة الغربيين، الذين يقولون إن العملية قد تعيق القتال ضد داعش. ورفضت تركيا هذه المخاوف وقالت إنها ستواصل قتال المتشددين.



وتنظر أنقرة إلى وحدات حماية الشعب، المكون الرئيسي للقوات الديمقراطية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة، باعتبارها جماعة إرهابية بسبب صلتها بالمتمردين الأكراد على أراضيها. ولقد أغضبها دعم الولايات المتحدة للجماعة، وحثت حلفائها مرارًا وتكرارًا على وقف دعم الميليشيات.





