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إخلاء سبيل 4 طلاب ثانوي وثقوا زميلهم بالحبال وصوروه داخل سيارة بالشرقية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام علي
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قررت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 4 طلاب بالمرحلة الثانوية؛ بعد تنازل زميل لهم عن المحضر المُحرر بشأن اتهامه لهم بتوثيقه بالحبال وتصويره داخل إحدى السيارات.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات ونجلها، مُقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، يتهمون فيه 4 طلاب بالمرحلة الثانوية (اثنين بالثانوية العامة، واثنين بالثانوية الفنية) بقيامهم بتوثيق نجلها وتصويره داخل سيارة، في مقطع فيديو ونشر تلك الفيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة وافق المجني عليه على الصلح والتنازل عن المحضر، وعليه تم إخلاء سبيل المتهمين الأربعة.
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