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عاجل.. بشرى سارة من وزير التعليم لطلاب الأول والثاني الثانوي بشأن الامتحانات

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:16 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الصفي الأول والثاني الثانوي والذين يخضعون لنظام التقييم الجديد مقسمون إلى فئتين الفئة الأولى هم "النظاميين" وهم طلاب المدارس الحكومية والخاصة وهؤلاء الطلاب يتم امتحاناتهم عن طريق التابلت.

وأشار إلى أن الفئة الثانية يطلق عليها "الفئات الأخرى" وهم طلاب "منازل وخدمات وسجون ومستشفيات وأبناؤنا في الخارج" وهولاء الطلاب سوف يتم امتحانهم ورقيا.

وأضاف أن طلاب الصف الأول الثانوي فيً النظاميين سوف يتم امتحانهم ورقيا في يناير فقط قائلا: "لحد ما يستلموا التابلت ويدربوا عليه" مشيرا إلى أن جميع الامتحانات المتبقية لهم سوف تكون الكترونيا باستثناء يناير فقط.

وأكد الوزير أن جميع الامتحانات سوف تكون "اوبن بوك" سواء كانت الكترونية او ورقية.
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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم طارق شوقي اوبن بوك امتحانات

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