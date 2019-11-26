طريقة عمل الكفتة.. وصفة بسيطة



طريقة عمل الكفتة

المقادير

12 كليو من اللحم المفروم

ملعقة صغيرة من الدهن

بصلة مبشورة

ثمرة من الطماطم المفرومة

2 ملعقة من الخل الأبيض.

3 ملاعق من البقسماط الناعم.

بهارات.

زعتر.

قطعة من الفحم.



طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء ويتم خلط اللحم المفروم مع الخل والبقسماط ويتم تقليبهم جيداُ وتتبل بالبهارات والملح والزعتر وتعجن جيدً وتضع الخليط في الثلاجة لمدة لاتقل عن ربع ساعة حتي يمتزج الخليط.



وضع ماء البصل المبشور والطماطم علي اليد وتشكيل الكفتة.



يتم وضع الكفتة علي شواية صينية ويتم تقليبها جيدًا وفور الانتهاء من الشوي يتم خروجها بورق فويل إلي قطعة فحم ساخنة ويتم غلق الفويل



طريقة عمل الكفتة، تتميز الكفتة بأن لها وصفات مختلفة لتحضيرها داخل المنزل، وتسأل النساء دوما عن طريقة عمل الكفتة وتبحث عنها، فهي من الأكلات الشهية التي يعشقها الأطفال والكبار، وهناك طرق مختلفة لعمل كفتة الحاتي بالفرن وشويها، نعرضها لكم في السطور التالية طريقة عمل الكفتة بوصفة بسيطة وسهلة التحضير: