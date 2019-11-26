وزير التعليم: اللي هيساعدنا ويشتري فصل ذكي "هنحط اسمه عليه"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفصول الذكية ساعددت على تقليل الكثافة الطلابية، مشيرا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقدها خلال الفترة الماضية.





وكشف الوزير أن هذه الفصول سوف يتم استخدامها في أغراض أخرى في أيام الإجازات قائلا: إنه من الممكن أن تكون سنتر او مكان يستفاد منه الطلاب.



