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وزير التعليم: اللي هيساعدنا ويشتري فصل ذكي "هنحط اسمه عليه"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:28 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفصول الذكية ساعددت على تقليل الكثافة الطلابية، مشيرا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقدها خلال الفترة الماضية.

وكشف الوزير أن هذه الفصول سوف يتم استخدامها في أغراض أخرى في أيام الإجازات قائلا: إنه من الممكن أن تكون سنتر او مكان يستفاد منه الطلاب.

وأشار الوزير إلى أن من يريد أن يساهم في شراء هذه الفصول سوف يطلق اسمه عليها قائلا: "يعني لو حد اشتري فصل هنكتب عليه اسمه طول العمر".
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وزير التعليم طارق شوقي الفصول الذكية أخبار مصر

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