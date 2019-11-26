عاجل.. صلاح ضمن 50 لاعبًا مرشحين لتشكيل اليويفا المثالي 2019

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت قائمة المرشحين للدخول في التشكيل المثالي للعام الجاري 2019 حيث شهدت القائمة 50 لاعبًا .

وتضمنت القائمة وجود أكثر من لاعب مميز أمثال الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي وبحوزته عشرة لاعبين آخرين من زملائه الحاصلين على لقب دوري أبطال أوروبا الأخيرة .





وجاء تواجد صلاح في القائمة بعد المردود الرائع الذي قدمه مع فريقه الموسم الجاري نجح هو وزملائه في جلب التشامبيونزليج وبطولة السوبر الأوروبي على حساب فريق نادي تشيلسي الإنجليزي حامل لقب اليوروباليج وينتظرهم بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر 2019 .





كما شهدت القائمة وجود الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني والدولي البرتغالي كريتستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والبلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد وتشيلسي السابق .

وفي مركز حراسة المرمى تواجه خمسة حراس أبرزهم الألماني مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى البلوجرانا وأليسون بيكر حارس مرمى الريدز ليفربول والبرازيلي إيدرسون موراليس حارس مرمى مانشستر سيتي .

كما تواجد في قائمة الحراس الخمسة السلوفيني يان أوبلاك أخطبوط أتلتيكو مدريد الإسباني وأونانا حارس مرمى فريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني .

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التشكيل المثالي يوم التاسع من شهر يناير ويختار الجمهور التشكيل كاملاً.