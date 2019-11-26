Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. صلاح ضمن 50 لاعبًا مرشحين لتشكيل اليويفا المثالي 2019

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت قائمة المرشحين للدخول في التشكيل المثالي للعام الجاري 2019 حيث شهدت القائمة 50 لاعبًا .

 

وتضمنت القائمة وجود أكثر من لاعب مميز أمثال الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي وبحوزته عشرة لاعبين آخرين من زملائه الحاصلين على لقب دوري أبطال أوروبا الأخيرة .


 وجاء تواجد صلاح في القائمة بعد المردود الرائع الذي قدمه مع فريقه الموسم الجاري نجح هو وزملائه في جلب التشامبيونزليج وبطولة السوبر الأوروبي على حساب فريق نادي تشيلسي الإنجليزي حامل لقب اليوروباليج وينتظرهم بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر 2019 .


كما شهدت القائمة وجود الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني والدولي البرتغالي كريتستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والبلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد وتشيلسي السابق .

 

وفي مركز حراسة المرمى تواجه خمسة حراس أبرزهم الألماني مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى البلوجرانا وأليسون بيكر حارس مرمى الريدز ليفربول والبرازيلي إيدرسون موراليس حارس مرمى مانشستر سيتي .

 

كما تواجد في قائمة الحراس الخمسة السلوفيني يان أوبلاك أخطبوط أتلتيكو مدريد الإسباني وأونانا حارس مرمى فريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني .

 

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التشكيل المثالي يوم التاسع من شهر يناير ويختار الجمهور التشكيل كاملاً.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي محمد صلاح ليفربول رونالدو تشكيل اليويفا المثالي

أخبار تهمك

عاجل.. محمد النني يخطب ود الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ يوم

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة ساري في مباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

موضوعات متعلقة

الفرعون الصغير ينافس الكبار.. ماذا قالوا عن ترشحه لجائزة أفضل لاعب في العالم؟

ميدو لـ"الفجر الرياضي": محمد صلاح يستحق التتويج بجائزة الأفضل

4 علامات استفهام في تشكيلة الفيفا المثالية لعام 2018 (أبرزها استبعاد كورتوا وصلاح)

عاجل.. سر خروج محمد صلاح من تشكيل نجوم العالم رغم ترشحه لجائزة الأفضل

بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. صلاح ثالث اللاعبين العرب الحاصلين على اللقب

عقدة السوبر الأوروبي تطارد فرانك لامبارد مع تشيلسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status