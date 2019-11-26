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زيدان يغازل مبابي قبل مواجهة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:42 م
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زيدان يغازل مبابي
زيدان يغازل مبابي
مصطفى صابر
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اعترف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأنه يحب اللاعب كيليان مبابي وسط شائعات عن انتقال مهاجم باريس سان جيرمان إلى برنابيو في الانتقالات الصيفية المقبلة.

- نيمار يرغب في ترك باريس سان جيرمان

تشير التقارير إلى أن مبابي سيفكر في ترك ملعب حديقة الامراء في حال فشل فريق باريس سان جيرمان مرة أخرى في دوري الأبطال هذا الموسم.

سبق أن أثار زيدان غضب هرمي باريس سان جيرمان من خلال الإشارة إلى أنه سيكون "حلم" أن ينضم مبابي إلى النادي الملكي.

- زيدان يتحدث عم اعجابه بمبابي

وتحدث زيدان في مؤتمر صحفي قبيل اجتماع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ، قال مدرب المرينجي لـ شبكة "ESPN" : "لقد عرفت مبابي منذ وقت طويل لقد أحببته لفترة طويلة ، لكن كشخص أولاً".

وتابع: "لقد جاء إلى هنا للمحاكمة منذ فترة طويلة. وغداً يأتي إلى هنا كخصم".

وأكد : "المهم بالنسبة لي هو ما سنفعله. نحن نعرف اللاعب الذي يلعبه وأهميته لفريقه. يجب أن نكون مستعدين".

- إدارة باريس سان جيرمان تسعى لتجديد عقد نيمار

أفادت تقارير أن باريس سان جيرمان تعمل جاهدة على إعداد عقد جديد مع مبابي من أجل تجنب اهتمام نادي لا ليجا.

يقال إن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي قد ركز بشكل خاص على ربط مبابي بالصفقة الطويلة الأمد بعد أن استسلم لخسارته نيمار الصيف المقبل.
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