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حواس يحصل على الوسام الذهبي كأشهر عالم مصري من صربيا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:56 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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تقلد عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس الوسام الذهبي من مؤسسة كاريك، في احتفالية عالمية بمدينة بلجراد وبحضور 500 من المثقفين والسياسيين بصربيا وسفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي، ويعتبر حواس أول عربي وأفريقي يحصل علي هذه الجائزة. 

وقد قدمت الجائزة إلى خمسة آخرين أولهم يوناني وهو مطرب عالمي وكاتبة إيطالية وصحفية من جمهورية التشيك ومخرج سينمائي من فرنسا.

وقد كان هناك احتفال خاص بزاهي حواس حيث عرضوا فليم يتناول حياته واكتشافاته وبعد ذلك تقلد الجائزة الذهبية وشهادة ثم القي كلمة تناول فيها انه نشأ في قرية صغيرة بدمياط وأول ما عرف كان بلجراد والقاهرة، وتيتو وعبد الناصر وعرف معني السلام والحرية ثم تحدث عن اكتشافاته وأشار ان عشقه للآثار المصرية جاء في بداية حياته عندما عثر علي تمثال للإله "أفروديت" وحدث داخله العشق للأثار ، وأشار الي انه يقدم هذه الجائزة للشعب المصري.

وأضاف رئيس المؤسسة ان زاهي حواس هو أشهر مصري في العالم وهذا هو العام 22 الذي نقدم فيه هذه الجائزة من أعرق مؤسسة في أوروبا وتقدم الجائزة إلى المبدعين من كل أرجاء العالم وتقدم سنويًا ويتم الاختيار عن طريق محكمين عالميًا.
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