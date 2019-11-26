تترقب الجماهير الأوروبية مباراة قوية تجمع يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي ستشهد مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مفاجأة ساري في مباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد





ويعود النجم البرتغالي كريستيانورونالدو مهاجم نادي يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد للتشكيل الأساسي لفريقه أمام الروخي بلانكوس بعد التعافي من الاصابة التي منعته من المشاركة في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز أمام أتلانتا وسيدخل ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس بالتشكيلة التالية في وجود ديبالا بجانب الدون بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها مباراة ميلان بالدوري الإيطالي.

تشكيلة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد

حراسة المرمى : تشيزني .

خط الدفاع : كوادرادو – بونوتشي – دي ليخت – دي تشيليو .

خط الوسط : خضيرة – بيانيتش – بيرنارديسكي .

خط الهجوم : هيجواين – ديبالا -- كريستيانو رونالدو .

بينما يسعي سيموني المدير الفني لنادي اتلتيكو مدريد الإسباني دخول المباراة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي على أرضه ووسط جماهيره للاقتراب من الصعود للدور القادم من بطولة دروي أبطال أوروبا وسيدخل المدير الفني الأرجنتيني بالتشكيلة التالية :

حراسة المرمى : يان أوبلاك .

خط الدفاع : تريبيير - سافيتش - خيمينيز - لودى .

خط الوسط : كوكى - ساؤول - توماس بارتى - ليمار .

خط الهجوم : ألفارو موراتا - ديجو كوستا .

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد اتلتيكو في دروي أبطال أوروبا

وتقام مباراة يوفنتوس الإيطالي أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب يوفنتوس ارينا الدولي بمدينة تورينو الإيطالية.

ويأمل نادي يوفنتوس الإيطالي في استغلال عامل الأرض و الجمهور للحفاظ علي صدارة ترتيب المجموعة والتأهل رسميا للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا كأول المجموعة حيث يمتلك حاليا 10 نقاط بينما يرغب نادي اتلتيكو مدريد الإسباني في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ارضه ليقترب من الصعود رسميا للدور المقبل من بطولة دروي أبطال أوروبا لهذا العام حيث يمتلك الآن 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.