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"هددها بفيديوهات جنسية".. استمرار حبس سيدة وآخر لقتلهما "دجال الهرم"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:44 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس سيدة وتدعى "رانيا" وخطيب شقيقتها "عادل"، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بعد استدراجهما لدجال في عقده الخامس وذبحه، لتهديدها بفيديوهات جنسية، عندا أردت إنهاء علاقة غير شرعية بينهما استمرت عامين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، أن ربة منزل البالغة من العمر 31 عامًا قامت باستدراج دجال في عقده الخامس من العمر ويعمل بائع أقمشة، كان يعالج طفلها فيما ارتبطت به بعلاقة غير شرعية لمدة عامين، وكان يقوم بتصويرها وهي لا تعلم.

وأفادت التحقيقات، أن الزوجة كانت على خلافات عائلية مع زوجها، فأقيمت في شقة والدتها بصحبه شقيقتها، وقام الدجال بتهديدها بالفيديوهات الجنسية التي بحوزته لاستمرار العلاقة وعندما رفضت قرر فضحها، وفي يوم الواقعة استغلت خروج والدتها للعمل، وكانت بمفردها بالمنزل فقامت بالاتصال بخطيب شقيقتها لاستدراج الدجال وقامت بذبحه بعده طعنات فى سجدة ووضعت الجثة داخل كيس، الا ان الاهالى تمكنوا من ضبطهم قبل الفرار، وكانت شقيقتها على علم بالواقعة.

وشاهد أهالي منطقة الهرم، رجل وسيدة حال قيامهما بإلقاء جثة بترعة المريوطية، مما لاحقوهم وقاموا على الفور بإبلاغ الشرطة، فيما أفاد الأهالي أن السيدة اصطحبت الجثة بواسطة "توك توك"، وكان الرجل الذي معها يتتبعها بدراجة نارية، وعندما شاهدهما الأهالي ارتبكا وتم القبض عليهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، في إلقاء القبض على رجل وسيدة حال قيامهما بإلقاء جثة بترعة المريوطية، بنطاق قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمحاولة شخصين، إلقاء جثة بترعة المريوطية، بنطاق القسم.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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