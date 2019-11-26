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سوق البحرين المالي يهبط 0.05% بمستهل تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:32 م
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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سوق البحرين المالي 

إستهل سوق البحرين المالى،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.05% خاسرا 0.70 نقطة ليصل إلى مستوى 1520.05 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والاستثمار ، وجرت التداولات في سوق البحرين المالي  بمستهل التعاملات  علي عدد701 ألف سهم بقيمة 460 ألف دينار.
 
قطاع الخدمات يقود سوق البحرين المالي للصعود بمستهل تعاملات اليوم

وعن أداء القطاعات بسوق البحرين المالي فقدقاد التراجع  اليوم ،  قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.85%.
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