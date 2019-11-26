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ضبط 4413 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:39 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4413) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1885) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(213) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".
(5) دراجات نارية مخالفة.
(6) مخالفات "موقف عشوائي".
(44) مخالفة شروط الترخيص.
(32) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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