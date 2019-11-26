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تقرير إسباني يكشف النقاب عن الفائز بالكرة الذهبية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:38 م
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ميسي ورونالدو وفان دايك
ميسي ورونالدو وفان دايك
محمد أيمن
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فجر تقرير صحفي إسباني صادر اليوم الثلاثاء عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة " فرانس فوتبول " الفرنسية والتي تقدم كل عام لأبرز لاعب قام بمساعدة فريقه ومنتخب بلاده للحصول على البطولات .

 

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني هو الأقرب للحصول على الجائزة التي سيتم تسليمها في حفل ضخم يقام يوم الأثنين المقبل في العاصمة الفرنسية باريس .

 

وأشارت الصحيفة إلى أن تصويت الصحفيين للاعب الفائز بالجائزة تم إغلاقة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر وبالتحديد يوم التاسع من الشهر الجاري وجميع المؤشرات تؤكد فوز ميسي بالجائزة .

 

وعلى الرغم من عدم فوز البولجا بأي لقب هذا العام من دوري أبطال أوروبا أو كوبا أمريكا ولكنه قام بتقديم أداء رائع في البطولات الأوروبية ونجح في الحصول على جائزة هداف البطولة برصيد إثني عشر هدفاً مع تقديمه لبعض المباريات التي ستظل في أذهان الجماهير والمشجعين لفترة طويلة .

 

وإجمالاً نجح ليونيل ميسي في تسجيل أربعة وأربعين هدفاً في جميع المباريات التي شارك بها في كل البطولات بالإضافة إلى أنه قام بتقديم سبعة عشر تمريرة حاسمه لزملائه في الفريق خلال إثنين وخمسين مباراة خاضها الموسم الجاري بقميص فريقه برشلونة .

 

وأنهت الصحيفة تقريرها أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الريدز فريق ليفربول هو الوحيد القادر على منازعة ميسي على الفوز بالجائزة بسبب أداءه المميز وفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا فيما يبقى كريستيانو رونالدو بعيد كل البعد عن التتويج بالجائزة السادسة له في تاريخه .

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