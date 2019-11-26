برلماني: المشروعات القومية في عهد السيسي "إعجاز"

قال النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، تمثل إعجاز سوف يقف أمامه التاريخ، نظرا لحجم الجهد والسرعة في عملية البناء.



وقال "المسعود"، إن الرئيس السيسي لديه رؤية استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي للدولة المصرية، وتسريع عملية إنشاء المشروعات القومية، موضحا: "في سبيل ذلك تم استحداث طرق جديدة لإيجاد وسائل تمويل لهذه المشروعات العملاقة التي كلفت مئات المليارات".



وأشاد "المسعود"، بافتتاح الرئيس السيسي اليوم، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد، ومحور 30 يونيو وعدد من المشروعات القومية في بورسعيد، مؤكدا دور هذه المشروعات في إحداث التنمية المستحقة لمدن القناة.