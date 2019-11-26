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"مكافحة المخدرات" تضبط 7 تجار غسلوا 25 مليون جنيه

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:34 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيلين عصابيين ضما عدد 7 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.

وكما لجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (25 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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