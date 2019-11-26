حملات مرورية مفاجئة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم إجراء تحليل طبي لـ 200 سائق، وإثبات تعاطي 34 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.



وكثفت الإدارة العامة للمرور جهودها من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

