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العلمين الجديدة تستضيف أول بطولة رياضية دولية خلال ديسمبر

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:28 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، بأنه من المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة، لأول مرة، فعاليات البطولتين العربية والأفريقية لرياضتى (الكانوي والكياك) للاعبين المتقدمين والناشئين، تحت سن ٢٣ عاماً، والشباب تحت سن ١٦ عاماً، وذلك خلال الفترة من 10 : 15 ديسمبر المقبل.
وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، أن فعاليات البطولة العربية ستقام  خلال الفترة من 10 : 12 ديسمبر المقبل، والتي تشارك فيها( مصر – العراق – الجزائر – فلسطين – الكويت – الصومال – السعودية – تونس – المغرب)، مضيفاً أن البطولة الإفريقية ستقام خلال الفترة من 12 : 15 ديسمبر،  وبمشاركة ( مصر – الجزائر – تونس – السودان – نيجيريا – سيشيل – الصومال – جيبوتي – أنجولا – المغرب – السنغال – غانا – موزمبيق)، ويشارك بالبطولتين اللاعبون واللاعبات تحت سن 23 سنة في قوارب الكانوي والكياك لمسافات (200م – 500م –  1000م)، والشباب تحت سن 16 سنة لسباقات "هيد تو هيد".

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم إقامة معسكر تدريبي للبطولتين العربية والأفريقية للاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة من 9 : 16 ديسمبر، كما ستقام دورة تدريبية لرياضتي (الكانوي والكياك)، تحت إشراف الاتحاد الدولي في الفترة من 12 : 15 ديسمبر، يحضرها مدربو الأندية المصرية واللاعبون الراغبون في التدريب، بالإضافة إلى المدربين الحاضرين مع الدول المشاركة في البطولتين.


وأضاف رئيس الجهاز، أن استضافة مدينة العلمين الجديدة لفعاليات البطولتين، يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على زيادة وتحفيز عوامل الجذب لمدينة  العلمين الجديدة، والترويج لها سياحيا ورياضيا لتكون في مقدمة المدن العالمية.



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