خلال 24 ساعة.. ضبط 210 قطع أسلحة نارية و277 قضية مخدرات

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 210 قطع أسلحة نارية، بحوزة 185 متهما) وذلك على النحو التالي:



رشاش جرينوف.

(22) بندقية آلية.

(42) بندقية خرطوش.

(11) طبنجة.

(134) فرد محلي.

(1100) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة.

(238) قطعة سلاح أبيض.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (84745) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(350) حكم جناية.

(24909) حكم حبس جزئي.

(4889) حكم حبس مستأنف.

(41979) حكم غرامة.

(12618) حكم مخالفة.



في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (277) قضية مخدرات بحوزة (292) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 17،210 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 15،478 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،576 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 60 جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 610 جرام ).

كمية من مخدر البودرة وزنت ( 295 جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (630 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 130 جرام).

عدد (4748) قرص مخدر.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى،ضم متهمان،إرتكبا (2) حادث سرقة.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (66) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارتين – 2 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتهم.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (243) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29076) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (81) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.



قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: