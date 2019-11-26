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خلال 24 ساعة.. ضبط 210 قطع أسلحة نارية و277 قضية مخدرات

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:29 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 210 قطع أسلحة نارية، بحوزة 185 متهما) وذلك على النحو التالي:

رشاش جرينوف.
(22) بندقية آلية.
(42) بندقية خرطوش.
(11) طبنجة.
(134) فرد محلي.
(1100) طلقة مختلفة الأعيرة.
(30) خزينة متنوعة.
(238) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (84745) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
(350) حكم جناية.
(24909) حكم حبس جزئي.
(4889) حكم حبس مستأنف.
(41979) حكم غرامة.
(12618) حكم مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (277) قضية مخدرات بحوزة (292) متهما، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 17،210 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 15،478 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،576 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 60 جرام ).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 610 جرام ).
كمية من مخدر البودرة وزنت ( 295 جرام ).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (630 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 130 جرام).
عدد (4748) قرص مخدر.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى،ضم متهمان،إرتكبا (2) حادث سرقة.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (66) متهما.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارتين – 2 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتهم.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (243) دراجة نارية مخالفة.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29076) مخالفة مرورية.
في مجال فحص السائقين: فحص (81) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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