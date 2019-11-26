تحت تهديد السلاح.. سمكري سيارات يسرق 185 ألف جنيه من محاسب بالإسكندرية







وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (طبنجة صوت بدون خزينة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بالإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة (سمكري سيارات- سن 29، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، سبق اتهامه في قضية "نزاع على سيارة- ضرب").

تبلغ لقسم شرطة باب شرقي بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المواطنين (محاسب بشركة خاصة للإنشاءات) بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي (185 ألف جنيه) خاص بالشركة محل عمله من أحد البنوك بدائرة القسم، وعودته لمقر الشركة بدائرة القسم قام مجهول بتهديده بسلاح ناري واستولى منه على المبلغ المالي، وحال هروب المتهم سقط منه مبلغ مالي جزء من المبلغ المالي وكذا خزينة طبنجة فارغة غير صالحة وفر هاربًا.