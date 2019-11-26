Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحت تهديد السلاح.. سمكري سيارات يسرق 185 ألف جنيه من محاسب بالإسكندرية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تبلغ لقسم شرطة باب شرقي بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المواطنين (محاسب بشركة خاصة للإنشاءات) بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي (185 ألف جنيه) خاص بالشركة محل عمله من أحد البنوك بدائرة القسم، وعودته لمقر الشركة بدائرة القسم قام مجهول بتهديده بسلاح ناري واستولى منه على المبلغ المالي، وحال هروب المتهم سقط منه مبلغ مالي جزء من المبلغ المالي وكذا خزينة طبنجة فارغة غير صالحة وفر هاربًا.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بالإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة (سمكري سيارات- سن 29، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، سبق اتهامه في قضية "نزاع على سيارة- ضرب").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (طبنجة صوت بدون خزينة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

أخبار تهمك

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة ساري في مباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. محمد النني يخطب ود الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ يوم

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status