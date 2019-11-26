بـ"بنادق آلية".. ضبط شخصين أطلقا النيران على سائق في المنوفية

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه اتهم نجل عمه بإحداث إصابته بسلاح ناري كان بحوزته على إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات بسبب الجيرة.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبط المتهمَيْن وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وبإرشادهما تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة (2 بندقية آلية - 2 خزينة- 22 طلقة لذات العيار) وأقرا بحيازتهما وإحرازهما للأسلحة النارية المضبوطة بدون ترخيص وأنها ذاتها المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنوفية توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (شخصان- مقيمان بذات القرية ) وأنهما لاذا بالهرب إلى منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.