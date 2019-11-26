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مفاجأة.. إبراهيموفيتش يحدد وجهته المقبلة بنادي غير متوقع

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:11 م
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
محمد أيمن
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة خلال الساعات القليلة الماضية من العاصمة الأمريكية لوس أنجلوس مفاجأت من العيار الثقيل بشأن وجهة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي .

 

وكان الاسطورة السويدية قد أعلن قبل أيام رحيله بصورة رسمية عن فريقه الأمريكي قبل إنتهاء عقده الذي كان مقررًا له الأول من شهر ديسمبر للعام الجاري 2019 .

 

ونشر اللاعب صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستغرام " لقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي هاماربي السويدي يحمل إسمه .

 

من هو فريق هاماربي السويدي ؟؟

 

واحد من الأندية التي تنافس في بطولة الدوري السويدي نجح في إنهاء بطولة الدوري التي إنتهت قبل أيام في المركز الثالث برصيد خمسة وستين نقطة بفارق ثلاثة نقاط فقط عن البطل فريق نادي يورجوردن .

 

وكان إبرا قد إرتبط بقوة خلال الأيام القليلة الماضية بالإنتقال إلى أكثر من نادي إيطالي أمثال إي سي ميلان وبولونيا بالأضافة إلى الكبير فريق نادي نابولي حيث عقدت إدارات الأندية إجتماعات مع رايولا وكيل اللاعب وتم تقديم عروض رسمية لكنه نشر الوجهة الأقرب له حتى الآن .


كما خرج قبل أيام البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز الأنجليزي وصرح أنه يريد إستعادة خدمات العملاق السويدي لكن إبرا يرغب في إنهاء مسيرته بالدوري السعودي .

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الكلمات المفتاحية

مورينيو زلاتان إبراهيموفيتش

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