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سلمى حايك تنشر صورتها مع طفل "كفرناحوم"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:10 م
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سلمى حايك وطفل كفرناحوم
سلمى حايك وطفل كفرناحوم
وكالات
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بعدما لفت أنظار العالم، بدوره في فيلم "كفرناحوم" من إخراج نادين لبكي، استطاع الطفل زين الرفاعي اللاجئ السوري في مخيمات لبنان، حجز مكانة مميزة له في هوليوود، لينتقل من حياة اللجوء إلى عالم النجومية.

وفي التفاصيل، نشرت النجمة العالمية من أصل لبناني سلمى حايك صورة تجمعها بزين إلى جانب طفل آخر كاشفة عبر التعليق أن الطفل الذي لفت الأنظار إليه سيدخل عالم مارفل من خلال مشاركته في فيلم "The Eternals" (الأبديون) الذي يعود إلى سلسلة أفلام عالم مارفل الخيالية، ليصبح زين أوّل سوري يلعب دور بطل خارق في السلسلة المعروفة.

من جانبها، أعربت المخرجة نادين لبكي عن سعادتها بخبر انضمام الطفل السوري زين الرفاعي، إلى عالم التمثيل في هوليوود قائلة "قلبي يكاد ينكسر من السعادة".

وبذلك يكون الطفل زين أوّل سوري يلعب دور بطل خارق في عالم مارفل.

وكانت لبكي قد تحدثت لـ"العربية.نت"، عن ممثلي كفرناحوم غير المحترفين، وقالت "فخورة بما قدّموه، فهم كانت لديهم صعوبة حتى في إثبات وجودهم، لأن معظمهم يعانون من ظروف معيشية قاهرة، لذلك فإن "كفرناحوم" والأوسكار فرصة لتسليط الضوء على أوضاعهم الصعبة ورفع الصوت ضد تهميشهم".

وفي وقت سابق أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، ترشيح "كفرناحوم" لفئة أفضل فيلم أجنبي، إلى جانب الأفلام التالية، "Cold War" و"Shoplifters" و"Roma" و"Never Look Away"، في حفل جوائز الأوسكار الـ91، الذي أقيم في 24 شباط/فبراير الماضي.

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