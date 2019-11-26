حظك اليوم | برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي.. "تقدمك المهني يؤثر على قلبك"

في إطار الخدمات التي يقدمها موقع الفجر الإلكتروني، لمتابعي ومحبي عالم الفلك والأبراج "حظك اليوم"، ننشر لكم كل ما يخص متابعي برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، اليوم الثلاثاء 26/11/2019.





حظك اليوم.. مواليد برج العقرب

يعاني مواليد العقرب من اضطرابات في السلوك بشأن الحياة العاطفية، وقد يعاني خلال الفترة المقبلة لكن قوته وإصراره على التحدي ما يجعله سريع السيطرة على الحالة العاطفية غير المستقرة التي يمر بها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عكس ما يعيشه العقرب في الحياة المهنية التي يتقدم فيها كثيرًا.

تحركات المشترى تضيف له بالعمل كثيرًا لكن الزهرة يؤثر على ميوله العاطفية قليلاً، وقد يأتي هذا في أرض الواقع من الإجهاد والانشغال بالعمل لفترات طويلة لذلك على العقرب خلال الأيام القليلة المقبلة الاعتماد على تقسيم الوقت بين العمل والحبيب وإلا ستتحول طاقته العملية البناءة إلى بعض من الشعور السيئ.



