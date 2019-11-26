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حظك اليوم | برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي.. "تقدمك المهني يؤثر على قلبك"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:25 م
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حظك اليوم - برج العقرب
حظك اليوم - برج العقرب
معتز الجمل
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في إطار الخدمات التي يقدمها موقع الفجر الإلكتروني، لمتابعي ومحبي عالم الفلك والأبراج "حظك اليوم"، ننشر لكم كل ما يخص متابعي برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، اليوم الثلاثاء 26/11/2019.

حظك اليوم.. مواليد برج العقرب
يعاني مواليد العقرب من اضطرابات في السلوك بشأن الحياة العاطفية، وقد يعاني خلال الفترة المقبلة لكن قوته وإصراره على التحدي ما يجعله سريع السيطرة على الحالة العاطفية غير المستقرة التي يمر بها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عكس ما يعيشه العقرب في الحياة المهنية التي يتقدم فيها كثيرًا.
   
تحركات المشترى تضيف له بالعمل كثيرًا لكن الزهرة يؤثر على ميوله العاطفية قليلاً، وقد يأتي هذا في أرض الواقع من الإجهاد والانشغال بالعمل لفترات طويلة لذلك على العقرب خلال الأيام القليلة المقبلة الاعتماد على تقسيم الوقت بين العمل والحبيب وإلا ستتحول طاقته العملية البناءة إلى بعض من الشعور السيئ.

حظك اليوم الثلاثاء 26/11/2019 برج العقرب
حظك اليوم الثلاثاء 26/11/2019 برج العقرب
وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي حظك اليوم الثلاثاء 26/11/2019، لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني العاطفي.

حظك اليوم.. مواليد برج العقرب على الصعيد المهني
يحول العقرب عمله إلى طاقة استمتاع بفن الإبداع في عمله المنظم، وقد تمنحه طاقة المرح مع الجد فرصة كبيرة في انهاء اليوم بشكل جيد وسط أجواء من المرح والدعابة التي تجعل اليوم مثمر بشكل كبير ولذلك على العقرب ان يستغل الطاقة المكنونة داخله ليظهر على أفضل مستوياته.
 
حظك اليوم.. مواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي
يرى علماء الفلك أن طاقة الزهرة لن تستمر طويلاً بدفع العقرب للمرونة مع الحبيب ولذلك يجب ألا ينظر لكل كلمات الحبيب على محمل الجد وعليه أن يتمسك بطاقة المرح والتخلي عن طاقة الجد قليلاً مع الحبيب خلال هذا يوم مزدوج الطباع.

الفنانة اللبنانية إليسا
الفنانة اللبنانية إليسا
حظك اليوم.. أشهر مواليد برج العقرب
ومن أبرز المشاهير أو الفنانين مواليد برج العقرب، الفنانة اللبنانية إليسا، التي ولدت في 27 أكتوبر 1972م.

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