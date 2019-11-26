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فرقة أوبرا القاهرة فى حفل فنى على مسرح سيد درويش بالإسكندرية غدا
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:06 م
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أ ش أ
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر غدا الأربعاء حفلا فنيا لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر أغانى أفلام ديزنى، منها كل العالم الجديد من علاء الدين، وإذهب بعيدا من هيركليز، وإذا لم استطع حبها من الجميلة والوحش، وكل شىء افعله من روبن هود، واطعم الطيور من مارى بوبينز، إلى جانب مقتطفات من المسرحيات الغنائية العالمية، منها فكر فى، واستطعت الرقص طوال الليل، وأشعر بجمالى من سيدتى الجميلة، وكراسى خالية على طاولات خالية من البؤساء.
يشارك فى الحفل نجوم فرقة أوبرا القاهرة إيمان مصطفى، تحية شمس الدين، رضا الوكيل، منى رفله، مصطفى محمد، وليد كريم ، جيهان فايد، عماد عادل، عمرو مدحت، عزت غانم، تامر توفيق، إبراهيم ناجى، ليلى إبراهيم، أسامة على، نورستا الميرغنى، وعاليا ذهنى ، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، ومن إخراج هشام الطلى.
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