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المشدد 3 سنوات والغرامة لعاطل لترويجه المخدرات بالبساتين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:06 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "ا.ب"، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار.

وأسندت النيابة للمتهم "ا.ب" تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

كانت بداية الواقعة لتلقى قسم البساتين، بلاغ يفيد بحيازة المتهم لمخدر الحشيش، وبتقنين الإجراءات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.
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