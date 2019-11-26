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إزالات بمساحة 6500 متر تعدي على أراضي زراعية بالمنوفية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:05 م
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بوابة الفجر
أحمد الباهي
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدات المحلية بقرى عرب الرمل ومنشأة دملو وبيجيرم، أسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات بإجمالي مساحة 5000 متر مربع تقريبا.

كما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بأنه تم تنفيذ إزالة 3 حالات تعديات على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بجريس بحوض الشياخة البحرية بإجمالي مساحة 250 متر مربع، وإزالة حالة عبارة عن سور بالطوب البلوك والأسمنت بالوحدة المحلية بطليا بمساحة 390 متر مربع، كذلك إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بناحية سبك الأحد بحوض النخارير على مساحة 120 متر مربع، هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بتلا بتنفيذ إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 342 متر مربع بقرية كفر السكرية، وفي الباجور تم تنفيذ إزالة فورية في المهد على مساحة 120 متر مربع بناحية كوم الضبع.

وفي شبين الكوم تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أراضي زراعية بقرية زوير التابعة للوحدة المحلية بالمصيلحة بمساحة 45 متر مربع، عبارة عن قواعد خرسانية وإزالة حالة أخرى بمساحة 240 متر مربع بإصطباري.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة، لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بتطبيق القانون علي الجميع دون أي إستثناءات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ علي الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة.
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