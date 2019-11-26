عاجل.. "السيسي" يعلن إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، قائلا: "إيمانا منا بحق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة.. أعلن انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل من بورسعيد".



هذا ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.

