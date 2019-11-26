Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. "السيسي" يعلن إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، قائلا: "إيمانا منا بحق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة.. أعلن انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل من بورسعيد".

هذا ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

السيسي التامين الصحي الشامل

أخبار تهمك

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

عاجل.. محمد النني يخطب ود الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ يوم

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status