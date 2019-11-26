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"كنا بنهزر".. 4 طلاب ثانوي يكبلون صديقهم ويصوروه وينشرون الفيديوهات على "الفيسبوك"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:03 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية من ( إحدى السيدات ونجلها مقيمان بندر ديرب نجم ) بتضررهما من (4 أشخاص "طلاب بالمرحلة الثانوية، مقيمين بذات الناحية) لقيامهم بتكبيل نجلها وتصويره ونشر تلك الفديوهات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لكونهم أصدقاء المجني عليه، وقاموا بذلك على سبيل الدعابة.
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