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بعد 7 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن والمتاجر ببولاق الدكرور

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:03 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن والمتاجر بأسلوب كسر الباب، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط إدارة البحث الجنائي بالقطاع مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، سبق إتهامه في 13 قضية "سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة وسائل نقل"، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب كسر الأبواب متخذان من دائرة قسم شرطة العجوزة والمناطق المتآخمة لها مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بإرتكابهما 7 جرائم سرقة بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة " العجوزة، الطالبية، بولاق الدكرور "،وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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