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plus kora| مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-10-2019 في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:00 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة الريال ضد باريس سان جيرمان فى دوري ابطال اوروبا اون لاين
بينما يدخل باريس سان جيرمان مباراة الليلة أمام ريال مدريد، بدون ثلاثى الهجوم النارى نيمار ومبابى وكافانى وعلى الرغم من عودة نجمه البرازيلى نيمار دا سيلفا الذى شارك لأول مرة هذا الموسم السبت الماضى ضد ستراسبورج وسجل هدف المباراة الوحيد والذى منح حامل لقب الدورى الفرنسى الفوز، إلا أنه سيغيب اليوم للإيقاف بعد طرده فى الموسم الماضى ضد مانشستر يونايتد.

فى الوقت نفسه، يغيب كل من كيليان مبابى وإدينسون كافانى ودراكسلر، لكن الفريق يدخل المباراة منتشيا بثلاث انتصارات متتالية في الدوري رغم غياب هجومه الناري، وبدأ توماس توخيل المدير الفنى فى الاعتماد على إيكاردى المنضم حديثًا من الإنتر.


مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم الثلاثاء 2019/11/26 دوري أبطال أوروبا، يفتح ملعب سانتياجو برنابيو أبوابه ليستضيف مباراة جديدة تجمع بين فريق ريال مدريد وفريق باريس سان جيرمان في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويخوض فريق ريال مباراته وليس لديه إلا فرصة تحقيق الفوز ليعيد هيبته من جديد، حيث أعرب مشجعي فريق ريال مدريد عن إنزعاجهم الشديد بسبب أداء الفريق المتراجع خلال الفترة الماضية حيث عاد فريق ريال مدريد من باريس ولم يتمكن من تحقيق أي فوز خلال هذه البطولة، بعدما خسر أمام فريق باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، فيما يخوض فريق باريس سان جيرمان مباراته وهو محتلاً صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة إلا إنه يسعى أن يحقق الفوز خلال هذه المباراة وأن يظل محتفظاً بصدارة جدول الترتيب، حيث التقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز فريق باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل لا شئ لفريق ريال مدريد الذي يسعى أن يعوض الخسارة التي لحقت به خلال مباراة الذهاب.

ريال مدريد Vs باريس سان جيرمان.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : سانتياجو برنابيو .
المعلق : جواد بدة .
نتيجة مباراة الذهاب : باريس سان جيرمان (3-0) ريال مدريد.


يواجه ريال مدريد الإسباني فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا. 
 
ويحاول ريال مدريد أن يستغل عاملي الأرض والجمهور في تحقيق انتصار مهم للغاية، خاصة أنه يبحث عن احتلال صدارة المجموعة مع نهاية دور المجموعات. 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا
مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث خاض 4 مباريات حتى الآن حقق الفوز في 2، وخسر في 1، وتعادل في 1. 
وسيحاول ريال مدريد أن يحصد ثلاث نقاط هامة للغابة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الفريقان على صدارة المجموعة. 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا
مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-11-2019 في دورى أبطال أوروبا، بينما فريق باريس سان جيرمان فيحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، حيث خاض 4 مباريات حتى الآن فاز فيهم جميعهم وحصد العلامة الكاملة. 
ويقدم فريق باريس سان جيرمان مستوى رائع للغاية خلال الموسم الحالي بدوري الأبطال، بل أن البعض يرشحه بقوة للتتويج باللقب هذا الموسم. 
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