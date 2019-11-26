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kora star| مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-10-2019 في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:00 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 26-10-2019 في دوري أبطال أوروبا
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معرفة موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : دوري أبطال أوروبا
القنوات : بي ان سبورت 1
المعلق : جواد بدة
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية

وتضم القائمة 19 لاعباً هم، حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، دييجو ألتوب، الدفاع: دانى كارفخال، ميليتاو، رافاييل فاران، أودريوزولا، فيرلاند ميندي، دي لا فونتي، خط الوسط: تونى كروس، كاسيميرو، جيمس رودريجيز، الهجوم: هازارد، بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

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