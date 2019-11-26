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"يلا شوت حصري" II7SRY مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش KORA MY يوفنتوس MATCH juventus

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
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مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد
مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد
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يواجه فريق يوفنتوس نظيره اتلتيكو مدريد في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بملعب ايانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج" .

 

كورة اون لاين مباراة يوفنتوس مباشر مساء اليوم مع فريق أتلتيكو مدريد فى منافسات بطولة دورى ابطال اوروبا ضمن مباريات المجموعة الرابعة من بطولة  دورى الابطال.

 

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 2019/11/26 دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة فريق اتليتكو مدريد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن فريق يوفنتوس من احتلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، حصدها من خلال فوزه في 3 مباريات وتعادل خلال مباراة واحدة حيث تمكن فريق يوفنتوس من تحقيق الفوز خلال مباراته الأخيرة أمام فريق لوكوموتيف موسكو والتي انتهت بهدفين مقابل هدف، فيما يأتي فريق أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط حصدها من خلال فوزه في مباراتين وتعادل خلال مباراة إلا أن الخسارة كانت حاضرة خلال مباراة واحدة، جدير بالذكر فقد التقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكلاً منهما، ويسعى الفريقان أن يحققا الفوز خلال هذه المباراة وأن يقتربا من تحقيق الفوز بلقب البطولة.

 

يلا شوت بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد اتلتيكو مدريد في دوري ابطال أوروبا

 

و يتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 مباريات و تعادل في مباراة واحدة و لم يتلق أي هزائم ، ، بينما يحتل اتلتيكو مدريد وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط .

 

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع... الإصابات تضرب الفريقين

 

ضربت  الإصابات صفوف كلاً من يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، قبل المباراة القوية التى ستجمع الطرفين العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا على ملعب "إليانز ستاديوم".

 

 

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد فى منافسات بطولة دورى الابطال الاوروبي يلا شوت مباشر مباراة اليوم كورة اون مباشر مباريات اليوم فى البطولة العالمية حيث تنطلق مباراة اليوم مباشر فى توقيت 10:00 مساء فى القاهرة وهو توقيت 11:00 مساء يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر .

 

كورة مباشر مباريات اليوم

كورة اون لاين مباراة يوفنتوس مباشر مساء اليوم مع فريق أتلتيكو مدريد فى منافسات بطولة دورى ابطال اوروبا ضمن مباريات المجموعة الرابعة من بطولة  دورى الابطال.


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