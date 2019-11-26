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من "الإسماعيلية" لـ"القاهرة".. طالبة تدعي تخديرها واختطافها لكسب "الشهرة"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:59 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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على خلفية ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، متضمنًا الإشارة إلى تعرض إحدى الفتيات للاختطاف على يد إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، عن طريق تخديرها ودفعها داخل إحدى سيارت الأجرة وعند إفاقتها وجدت نفسها بجوار فتاه أخرى مُكبلتين داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة شبرا بمدينة القاهرة، حتى تمكنا من الهرب من تلك الشقة وقيامها بالتواصل مع أهليتها وعودتها إلى مدينة الإسماعيلية.
لـ"كسب الشهرة".. طالبة تدعي اختطافها في الإسماعيلية

بالفحص تبين أن الفتاة (طالبة بكلية تربية رياضية بإحدى الجامعات، ومقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية) وتبين قيامها باختلاق الواقعة، وباستدعائها أقرت باختلاقها الواقعة لحث أسرتها على الاهتمام بها وكذا اكتساب الشهرة التي تؤهلها لممارسة تدريب كرة اليد بأحد مراكز التدريب. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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