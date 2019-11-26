مسيرات فلسطينية حاشدة لرفض الاعتراف بالاستيطان الإسرائيلي

دعت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى إضراب جزئي رداً على إعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضاً للانحياز الأمريكي إلى سياسات الاحتلال.

وشهدت المدن والبلدات الفلسطينية مسيرات حاشدة، ووقفات منددة بالتآمر الأمريكي الإسرائيلي على الشعب والقضية الفلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أغلقت المحلات أبوابها وعم الإضراب التجاري الشامل، فيما أشعل الشبان الغاضبون الإطارات وأغلقوا الشارع الرئيسي بين جنين بنابلس، ووضعوا الحواجز أمام مستوطنة "حوميش" جنوب جنين، المقامة فوق أراضي سيلة الظهر، رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد أبو دياك، الذي توفي اليوم في سجون الاحتلال، والشعارات المنددة بجريمة إعدامه.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن حالة "تأهب قصوى" قبل فعاليات الغضب الفلسطينية، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية، تحسباً لتدهور أمني، واندلاع مواجهات واشتباكات واسعة على الحواجز العسكرية وفي مناطق التماس.

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام، باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن اعتبار إقامة مستوطنات مدنية بأنه يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".