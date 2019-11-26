Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسيرات فلسطينية حاشدة لرفض الاعتراف بالاستيطان الإسرائيلي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:54 ص
Advertisements
مسيرات فلسطينية
مسيرات فلسطينية
وكالات
Advertisements

دعت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى إضراب جزئي رداً على إعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضاً للانحياز الأمريكي إلى سياسات الاحتلال.

 

وشهدت المدن والبلدات الفلسطينية مسيرات حاشدة، ووقفات منددة بالتآمر الأمريكي الإسرائيلي على الشعب والقضية الفلسطينية.

 

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أغلقت المحلات أبوابها وعم الإضراب التجاري الشامل، فيما أشعل الشبان الغاضبون الإطارات وأغلقوا الشارع الرئيسي بين جنين بنابلس، ووضعوا الحواجز أمام مستوطنة "حوميش" جنوب جنين، المقامة فوق أراضي سيلة الظهر، رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد أبو دياك، الذي توفي اليوم في سجون الاحتلال، والشعارات المنددة بجريمة إعدامه.

 

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن حالة "تأهب قصوى" قبل فعاليات الغضب الفلسطينية، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية، تحسباً لتدهور أمني، واندلاع مواجهات واشتباكات واسعة على الحواجز العسكرية وفي مناطق التماس.

 

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام، باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن اعتبار إقامة مستوطنات مدنية بأنه يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

 

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسيرات حاشدة فلسطين الإستيطان الإسرائيلي اسرائيل

أخبار تهمك

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ يوم

عاجل.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ ساعة و 17 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ ساعة و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محمد النني يخطب ود الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

السلطة الفلسطينية تعتبر موقف واشنطن بشأن المستوطنات "باطلا"

الاتحاد الأوروبي: لن نغير موقفنا بشأن عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في فلسطين

بعد تصريحات واشنطن بشأن المستوطنات.. خبراء يكشفون عن قانونية الأمر وعلاقته بصفقة القرن

فلسطين تطالب بعقد اجتماع وزاري حول الاستيطان الاسرائيلي

الإمارات تدعو دول العالم للتصدي للاستيطان الإسرائيلي

ملادينوف: الأمم المتحدة تأسف لقرار واشنطن بشأن الاستيطان الإسرائيلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status