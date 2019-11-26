Advertisements
Advertisements
Advertisements

شوت STAR: مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد KORA LIVE| يلا شوت بث مباشر مباراة يوفنتوس| كورة ستار رابط سريع ماتش يوف

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:52 ص
Advertisements
مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد
مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد
Advertisements

كورة اون لاين مباراة يوفنتوس مباشر مساء اليوم مع فريق أتلتيكو مدريد فى منافسات بطولة دورى ابطال اوروبا ضمن مباريات المجموعة الرابعة من بطولة  دورى الابطال.

 

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 2019/11/26 دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة فريق اتليتكو مدريد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن فريق يوفنتوس من احتلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، حصدها من خلال فوزه في 3 مباريات وتعادل خلال مباراة واحدة حيث تمكن فريق يوفنتوس من تحقيق الفوز خلال مباراته الأخيرة أمام فريق لوكوموتيف موسكو والتي انتهت بهدفين مقابل هدف، فيما يأتي فريق أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط حصدها من خلال فوزه في مباراتين وتعادل خلال مباراة إلا أن الخسارة كانت حاضرة خلال مباراة واحدة، جدير بالذكر فقد التقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكلاً منهما، ويسعى الفريقان أن يحققا الفوز خلال هذه المباراة وأن يقتربا من تحقيق الفوز بلقب البطولة.

 

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد فى منافسات بطولة دورى الابطال الاوروبي يلا شوت مباشر مباراة اليوم كورة اون مباشر مباريات اليوم فى البطولة العالمية حيث تنطلق مباراة اليوم مباشر فى توقيت 10:00 مساء فى القاهرة وهو توقيت 11:00 مساء يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر .

 

كورة مباشر مباريات اليوم

كورة اون لاين مباراة يوفنتوس مباشر مساء اليوم مع فريق أتلتيكو مدريد فى منافسات بطولة دورى ابطال اوروبا ضمن مباريات المجموعة الرابعة من بطولة  دورى الابطال.

 

يلا شوت فى نقل مباشر لايف  فى لقاء تترقبه جماهير الفريقين وكرة القدم العالمية فى تغطية مباشرة  يلاشوت مباشر بدون تقطيع.

 

دورى ابطال اوروبا – المجموعة الرابعة

مباراة يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد

الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر

الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة

 

يواجه فريق يوفنتوس  فى الرابعة عصر اليوم السبت، فريق أتلانتا على ملعب أتليتي أزوري دي ايطاليا، ضمن منافسات الجولة رقم 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

 

ويتصدر اليوفي جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بفارق نقطة وحيده عن أقرب ملاحقيه فريق انتر ميلان، في المقابل يحتل فريق أتلانتا المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

 

ويستهدف فريق السيدة العجوز بقيادة كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز للاستمرار في الصدارة وتحقيق فوز معنوي قبل موقعة أتليتكو مدريد في مسابقة دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، محاولا الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في المسابقات المحلية والأوروبية.

 

يوفنتوس Vs اتليتكو مدريد.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : أليانز ستاديوم (تورينو) .

المعلق : رؤوف خليف .

نتيجة مباراة الذهاب : اتليتكو مدريد (2-2) يوفنتوس.

 

موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .



 

Advertisements

أخبار تهمك

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ يوم

عاجل.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. محمد النني يخطب ود الأهلي

منذ أقل من ساعتين

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status