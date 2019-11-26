بـ"شيك بدون رصيد".. عاطل يستولي على بضائع بـ117 ألف جنيه بالسويس





وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص بدون عمل، مقيم بالإسكندرية، سبق اتهامه في العديد من قضايا "نصب، شيك، تبديد" بلغت أحكامها 4 سنوات) حيث قام المذكور بممارسة نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال أصحاب الشركات وتجار المواد الغذائية وذلك عن طريق انتحاله صفة موظف بسفارة إحدى الدول العربية مستغلًا تلك الصفة في تعاملات تجارية مع أصحاب الشركات المجني عليهم زاعمًا لهم توريد المواد الغذائية للسفارة "خلافًا للحقيقة" ويسلمهم شيكات بنكية مسحوبة على حساب باسمه بأحد البنوك "بدون رصيد" وكذا ممارسة نشاط احتيالي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم.





وأمكن ضبط المذكور، وعثر بحوزته على (العديد من جوازات السفر الخاصة بضحاياه – دفتر شيكات بنكي مسنوب صدوره لأحد البنوك الذي يستخدمه المذكور في الاحتيال على المواطنين – بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لبنوك مختلفة – سيارة ) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأن جوازات السفر والمستندات المضبوطة بحوزته تخص ضحاياه من راغبى السفر للخارج.





وتم اتخاذ الاجراءات الازمة

تبلغ للأجهزة الأمنية من تاجر، مقيم بالسويس بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مواد غذائية (أنواع مختلفة من الأسماك) بمبلغ (117) ألف جنيه، بموجب شيك بنكي تبين أنه "بدون رصيد" من قبل شخص إنتحل صفة موظف بسفارة إحدى الدول العربية بالقاهرة.