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وزير الشباب: 92 مليون جنيه تكلفة الصالة المغطاة بالعريش (فيديو)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:52 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مشروع الصالة الرياضية المغطاة بالعريش الذي نفتتحه اليوم يهدف لخلق جيل جديد قادر على التنافس ذو شخصية متكاملة منتمي لوطنه.

وأشار "صبحي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الصالة المغطاة تم تصميمها على أعلى مستوى حديث لخدمة المجتمع رياضيًا وثقافيًا وفي المناسبات الاجتماعية واستضافة الاحداث الرياضية، وهو نوع حديث من الصالات، 

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن التكلفة الاستثمارية للصالة المغطاة 92 مليون جنيه، وأنشئت على مساحة إجمالية 23 ألف متر مربع.

ونوه بأن الوزارة بدأت في تطبيق التحول الرقمي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
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الكلمات المفتاحية

وزير الشباب وزير الرياضة العريش أخبار مصر

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