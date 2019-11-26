بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش يوفنتوس (جول) YALLA PLUS كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد YallaKor

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد فى منافسات بطولة دورى الابطال الاوروبي يلا شوت مباشر مباراة اليوم كورة اون مباشر مباريات اليوم فى البطولة العالمية حيث تنطلق مباراة اليوم مباشر فى توقيت 10:00 مساء فى القاهرة وهو توقيت 11:00 مساء يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر .

كورة مباشر مباريات اليوم

كورة اون لاين مباراة يوفنتوس مباشر مساء اليوم مع فريق أتلتيكو مدريد فى منافسات بطولة دورى ابطال اوروبا ضمن مباريات المجموعة الرابعة من بطولة دورى الابطال.

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دورى ابطال اوروبا – المجموعة الرابعة

مباراة يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد

الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر

الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة



