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بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش يوفنتوس (جول) YALLA PLUS كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد YallaKor

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:46 ص
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مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد
مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد
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كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد فى منافسات بطولة دورى الابطال الاوروبي يلا شوت مباشر مباراة اليوم كورة اون مباشر مباريات اليوم فى البطولة العالمية حيث تنطلق مباراة اليوم مباشر فى توقيت 10:00 مساء فى القاهرة وهو توقيت 11:00 مساء يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر .

 

كورة مباشر مباريات اليوم

كورة اون لاين مباراة يوفنتوس مباشر مساء اليوم مع فريق أتلتيكو مدريد فى منافسات بطولة دورى ابطال اوروبا ضمن مباريات المجموعة الرابعة من بطولة  دورى الابطال.

 

يلا شوت فى نقل مباشر لايف فى لقاء تترقبه جماهير الفريقين وكرة القدم العالمية فى تغطية مباشرة  يلاشوت مباشر بدون تقطيع.

 

دورى ابطال اوروبا – المجموعة الرابعة

مباراة يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد

الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر

الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة


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