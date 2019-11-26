الأنبا بسنت يترأس أول قداس في كنيسة شهداء حلوان

ترأس الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة للاقباط الارثوذكس، صباح اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي في مناسبة عيد الشهيد مارمينا، وذلك بكنيسة شهداء حلوان بمنطقة حدائق حلوان، حيث شاركه في صلاة القداس الالهي نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه، ومجمع كهنة الإيبارشية وأسر الشهداء وعدد كبير من شعب الإيبارشية.





وبدأ صلاة القداس برفع بخور باكر، وسط حضور مجمع كهنة الايبارشية، وتم عمل زفه لايقونه الشهيد مارمينا وسط حضور الشعب المسيحي بحلوان.





وتخلل القداس بباقة من الترانيم والتسابيح الروحية، بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة.





وخلال القداس صُليت صلوات منح رتبة القمصية للقس غبريال بخيت كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بحلوان.



