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الأنبا بسنت يترأس أول قداس في كنيسة شهداء حلوان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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ترأس الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة للاقباط الارثوذكس، صباح اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي في مناسبة عيد الشهيد مارمينا، وذلك بكنيسة شهداء حلوان بمنطقة حدائق حلوان، حيث شاركه في صلاة القداس الالهي نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه، ومجمع كهنة الإيبارشية وأسر الشهداء وعدد كبير من شعب الإيبارشية.

وبدأ صلاة القداس برفع بخور باكر، وسط حضور مجمع كهنة الايبارشية، وتم عمل زفه لايقونه الشهيد مارمينا وسط حضور الشعب المسيحي بحلوان.

وتخلل القداس بباقة من الترانيم والتسابيح الروحية، بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة.

وخلال القداس صُليت صلوات منح رتبة القمصية للقس غبريال بخيت كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بحلوان.

ويعتبر هذا هو القداس الأول الذي قد يقام بكنيسة شهداء حلوان منذ وضع حجر أساسها، والتي يجري العمل للانتهاء من تشطيباتها حاليًا وهي تحمل اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس وشهداء حلوان.
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الكلمات المفتاحية

القداس الالهى الشهداء البابا كيرلس الانبا بسنت

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