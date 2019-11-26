اعتماد خرائط الأحوزة العمرانية لمدن وقرى محافظة المنيا

أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، عن وصول لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظة، وذلك عقب اعتمادها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتي تحدد الحالات التي من خلالها يمكن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتها التنفيذية.



وأكد المحافظ على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ القانون، واسترداد حق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية والحفاظ على البنية الأساسية، مشيرا إلى أن المحافظة تعد ثالث محافظات الجمهورية التي تحصل على هذه الخرائط من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.



وأوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني أرسلت خرائط ولوحات الأحوزة المعتمدة ونطاقات التصالح في بعض مخالفات البناء ونقاط الإحداثيات لهما وفقًا للتصوير الجوي الذي تم بتاريخ 2272017، مشيرة إلى البدء في توزيع هذه الخرائط على الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

