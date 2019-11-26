إحباط ترويج 2 طن مربى فاسدة في الجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 16 عدم الإعلان عن أسعار، 14 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 عدم وجود سجل تفتيش، 5 عدم وجود قاعدة بيانات، غش تجارى (مربي) بأجمالي 2 طن 376 كجم (غير صالحة).



وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

