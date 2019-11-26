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أول رد فعل من شيرين سيف النصر على صورتها بـ"العباءة"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:05 ص
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شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
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قالت الفنانة شيرين سيف النصر، على الصورة المتداولة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي عباءة وبوزن زائد، قائلة "مش انا".

وأكدت شيرين سيف النصر، في تصريحات صحفية، أنها متواجدة الآن في لندن، لزيارة شقيقها، وستعود للقاهرة خلال أيام، معبرة عن حزنها الشديد من الصورة المتداولة لها، قائلة "دي شبيهتي.. هي الناس بتجيب الحاجات دي منين".
 
وأعلنت شيرين سيف النصر أنها لم تدخل المحكمة أثناء محاكمة السيدة التي قامت بسرقة مجوهراتها التي تقدر بـ2 مليون جنيه.

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة شيرين سيف النصر، كان مسلسل أصعب قرار عام 2006، كما شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات وتألقت فيهما وأدت أدوارا رائعة استمتع بها الجمهور، ومنها أمير الظلام والنوم في العسل وسواق الهانم، والمال والبنون.
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