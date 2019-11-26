افتتاح الكنيسة الإنجيلية الثالثة بعد إعادة بنائها بالمنيا (صور)

افتتح اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الكنيسة الإنجيلية الثالثة بالمنيا، عقب الانتهاء من إعادة بناء الكنيسة بالكامل، وتنصيب القس مدحت غطاس راعيًا للكنيسة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية ضمن جهود الدولة المصرية بالاهتمام بدور العبادة لكل طوائف الشعب المصري.



جاء ذلك بحضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، والقس مدحت غطاس لوندي راعي الكنيسة، وعدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية والسياسية والدينية.



وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتم إلقاء نبذة تاريخية عن بناء وتأسيس الكنيسة الإنجيلية الثالثة في المنيا منذ عام 1901، والخدمات التي تقدم للمواطنين من شباب ومرأة وطفل وذوي القدرات الخاصة في مجالات عدة، بالإضافة لعرض بعض الفقرات من الترانيم.



وقدم اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد خلال كلمته التهنئة للحضور بافتتاح الكنيسة الجديدة بعد بنائها، وأكد علي روح الحب والاحترام الذي تسود بين أهالي المحافظة، مطالبًا الجميع بالعمل والوقوف صفًا واحدًا من أجل بناء الوطن والدفع به نحو التقدم والازدهار، وعبر عن سعادته لما لمسه من وحدة أبناء محافظة المنيا، مؤكدًا أن المولى عز وجل قد خلقنا لنبني ونعمر، فنحن أبناء وطن واحد نعيش على أرضه وننعم بخيره.

