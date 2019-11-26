وزير الإسكان: 8 مليارات جنيه تكلفة إنشاء محور 30 يونيو

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن محور 30 يونيو من أهم شبكة الطرق القومية، يعمل على تقليل زمن الرحلة بين مدن القناة والقاهرة، ويعمل على زيادة معدل الأمان وتقليل نسب الحوادث، وتنشيط حركة التجارة الداخلية.



وأشار "الجزار"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن تكلفة محور 30 يونيو أكثر من 8 مليارات جنيه، وهو مكون من قطاعين شمالي وجنوبي.



ونوه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن هناك 6 كباري عمودية على محور 30 يونيو تم إطلاق أسماء الشهداء عليها، مشيرًا إلى أنه شارك في هذا المشروع اشترك في تنفيذه 50 شركة ونحو 75 ألف عامل ومهندس، و3 آلاف معدة هندسية.

