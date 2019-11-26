Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الإسكان: 8 مليارات جنيه تكلفة إنشاء محور 30 يونيو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن محور 30 يونيو من أهم شبكة الطرق القومية، يعمل على تقليل زمن الرحلة بين مدن القناة والقاهرة، ويعمل على زيادة معدل الأمان وتقليل نسب الحوادث، وتنشيط حركة التجارة الداخلية.

وأشار "الجزار"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن تكلفة محور 30 يونيو أكثر من 8 مليارات جنيه، وهو مكون من قطاعين شمالي وجنوبي.

ونوه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن هناك 6 كباري عمودية على محور 30 يونيو تم إطلاق أسماء الشهداء عليها، مشيرًا إلى أنه شارك في هذا المشروع اشترك في تنفيذه 50 شركة ونحو 75 ألف عامل ومهندس، و3 آلاف معدة هندسية.
Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ يوم

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمد النني يخطب ود الأهلي

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ يوم

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يكشف سبب خسارة الزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

08:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status