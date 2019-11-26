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عقبة جديدة تهدد رحيل نجم برشلونة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:17 م
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برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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يخطط نادي بايرن ليفركوزن الألماني للتعاقد مع الفرنسي جان كلير توديبو لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدى النادي الألماني اهتمامه بضم اللاعب الفرنسي الذي انتقل لبرشلونة في يناير الماضي قادمًا من تولوز الفرنسي لكنه لم يحظى بفرصة المشاركة مع الفريق الكتالوني.

وكشفت تقارير صحفية في ألمانيا بأن ليفروكوزن يخطط لدفع مبلغ 10 مليون يورو للحصول على خدمات توديبو.

وأشارت مجلة "كيكر" الألمانية بأن هناك عقبة تحول دون إتمام صفقة انتقال توديبو إلى بايرن ليفركوزن.

وأكدت الصحيفة بأن العقبة تكمن في أن النادي الألماني لا يريد أن يضع البارسا بند إعادة شراء لصالح النادي الكاتالوني.
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الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة برشلونة الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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