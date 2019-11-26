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حاخام كبير ينتقد "كوربين" لسماحه لسمّ معاداة السامية بتأصيل جذوره في حزب العمال

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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دافع زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين مرارًا عن سجله في معالجة معاداة السامية، متعهدًا بمضاعفة الجهود بعد أن ابتليت حزبه بسلسلة من الجدل والادعاءات قبل الانتخابات المفاجئة في البلاد.

أدان الحاخام الأكبر لليهود في بريطانيا، إفرايم ميرفيس، رد جيريمي كوربين "غير الكافي تمامًا" على النواب اليهود "بالخروج" من الحزب، وانتقدوه لكونه "متواطئًا في التحيز"، وذلك قبل الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة، والمقرر إجراؤها في 12 ديسمبر، وفقًا لما أوردته صحيفة "التليجراف".

وقال الحاخام ميرفيس، إن زعيم حزب العمال لم يترك له أي خيار لأنه يخشى "البوصلة الأخلاقية لبلدنا إذا كان سيصبح رئيسًا للوزراء"، كما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وفي مقال لصحيفة "التايمز"، يتسائل الحاخام ميرفيس، ما الذي يتطلبه الأمر لزعيم المعارضة ليصبح غير لائق للمناصب العليا؟، حيث شرع في سرد ​​الخلافات التي قيل إنها مرتبطة باسم كوربين.

وكتب الحاخام الأكبر: "هل ستكون الروابط مع أولئك الذين حرضوا علانية على الكراهية ضد اليهود كافية؟ هل يكفي لدعم جدارية عنصرية، تصور اليهود الأقوياء ذوي النفوذ المفترض أن يزدادوا ثراءً على حساب الضعفاء والمضطهدين؟ هل وصف "من الأصدقاء" أولئك الذين يؤيدون وحتى يقتلون اليهود يكفي؟ لا يبدو".

بينما يحذف عمدًا اسم زعيم حزب العمال في المقال، يقول الحاخام الأكبر، إن قراره بالتحدث كان "من بين أكثر اللحظات إيلامًا" منذ توليه منصبه.

مدفوعًا بالحاجة إلى التحدث نيابة عن الجالية اليهودية، يكتب أن قيادة حزب العمال لم تفهم أبدًا أن فشلهم ليس مجرد إجراء، مضيفًا: "أنه فشل في اعتبار ذلك مشكلة إنسانية وليست مشكلة سياسية. إنه فشل الثقافة. إنه فشل القيادة. سم جديد - تمت المصادقة عليه من الأعلى - تأصل في حزب العمال".

ينهي الحاخام مقاله بالقول: "ليس من مكاني أن أخبر أي شخص كيف ينبغي أن يصوت ... ويؤسفني أن أكون في هذا الموقف على الإطلاق. أطرح ببساطة السؤال التالي: ماذا ستقول نتيجة هذه الانتخابات حول البوصلة الأخلاقية لبلدنا؟ عندما يأتي 12 ديسمبر، أطلب من كل شخص أن يصوت بضميره".

يًعد بيان "ميرفيس" أول مثال لحاخام كبير يشارك علنًا في حملة انتخابية.

حزب العمال يتعهد بمكافحة معاداة السامية
رداً على تعليقات الحاخام الأكبر، قال متحدث باسم حزب العمل: "جيريمي كوربين ناشط مدى الحياة ضد معاداة السامية، وقد أوضح تمامًا أنه ليس له مكان في حزبنا ومجتمعنا وأن لا أحد يشارك فيه يفعل ذلك باسمه".

وأضاف المتحدث: "ستضمن الحكومة العمالية أمن الجالية اليهودية، وتدافع عن أسلوب الحياة اليهودي وتدعمه، وتحارب تصاعد معاداة السامية في بلدنا وعبر أوروبا".

ظل زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، يتجاهل بإصرار مزاعم معاداة السامية داخل صفوف حزبه، متعهدًا خلال مناظرات القيادة الأسبوع الماضي بأن التحقيق في كل ادعاء كان يفعل كل ما في وسعه للقضاء عليه.

تقييمات "كوربين" الشخصية "كارثية"
جاء التصريح الحالي للحاخام، في الوقت الذي اقترح فيه مستشار كبير لحزب العمال أن مستقبل كوربين كقائد للحزب يمكن أن يكون للمناقشة كجزء من اتفاق لتقاسم السلطة مع الحزب الوطني الاشتراكي أو الليبراليين الديمقراطيين، حسبما ذكرت صحيفة "التليجراف" يوم الاثنين.

وقال اللورد كيرسك، وهو حليف قديم لمستشار الظل في الخزانة ماكدونيل، إن استبدال جيريمي كوربين كزعيم لحزب العمال "سيشكل جزءًا من محادثة" أي محادثات في حالة وجود برلمان معلق.

ومع ذلك، يُقال، إن المصادر القريبة من "كوربين" أصرت على أن تغيير قيادة الحزب "ليس على الطاولة".

مع بقاء 16 يومًا فقط حتى 12 ديسمبر ونشرت بيانات الحزب، أظهرت استطلاعات الرأي محاولات حزب العمال الفاشلة لسد الفجوة في حزب المحافظين، مع اعتبار تقديرات جيرمي كوربين الشخصية المنخفضة أحد الأسباب.

تشير بعض استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب العمال ما زال يتخلف 10 نقاط على الأقل عن المحافظين.

أظهر استطلاع للرأي أجراه الرأي العام في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر، أقوى تقدم لـ حزب المحافظين البريطاني حتى الآن، حيث حصل على 47 في المائة، وحزب العمال بنسبة 28 في المائة.

أشارت استطلاعات منفصلة إلى أن حزب العمال يضعف إلى حد ما تقدم بوريس جونسون.
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لندن كوربين جيميكوربين بريطانيا اليهود

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