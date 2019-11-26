شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها



وأعربت شيرين، عن استيائها من تلك الصورة، حيث قالت: "هذه صورة شبيهتى، ولكنها ليست صوري، مُشيرة إلى أنها لم تدخل المحكمة أثناء محاكمة السيدة التي سرقتها، ولكنها حضرت فى النيابة منذ خمسة أشهر فقط".



وتابعت شيرين قائلة: "معرفش الناس بتجبيب الحاجات دى منين والصورة ليس لها علاقة بي نهائيًا".



لمحات عن شيرين سيف النصر



ولدت شيرين سيف النصر، في الأردن لأب مصري من أصول شركسية وأم فلسطينية، بدأت شهرتها في مجال الفن في فترة التسعينات ، وقدمت العديد من الأعمال الفنية من أبرز هذه الأعمال : "المال والبنون، غاضبون وغاضبات، اللص الذي أحبه، من الذي لا يحب فاطمة، على باب الوزير، النوم في العسل، سواق الهانم، أمير الظلام، ومسرحية بودى جارد مع الزعيم عادل إمام".







تداول أمس، عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة اعتقدوا إنها للفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، على الرغم من الاختلاف الكبير بين تلك السيدة والفنانة شيرين سيف النصر، مما جعل الفنانة شيرين سيف، تتحدث فى تصريحات لـها، وتؤكد تواجدها في لندن منذ فترة طويلة لزيارة شقيقتها، وأنها ستعود إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.