Advertisements
Advertisements
Advertisements

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
Advertisements
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
هبة أحمد
Advertisements
تداول أمس، عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة اعتقدوا إنها للفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، على الرغم من الاختلاف الكبير بين تلك السيدة والفنانة شيرين سيف النصر، مما جعل الفنانة شيرين سيف، تتحدث فى تصريحات لـها، وتؤكد تواجدها في لندن منذ فترة طويلة لزيارة شقيقتها، وأنها ستعود إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وأعربت شيرين، عن استيائها من تلك الصورة، حيث قالت: "هذه صورة شبيهتى، ولكنها ليست صوري، مُشيرة إلى أنها لم تدخل المحكمة أثناء محاكمة السيدة التي سرقتها، ولكنها حضرت فى النيابة منذ خمسة أشهر فقط".

وتابعت شيرين قائلة: "معرفش الناس بتجبيب الحاجات دى منين والصورة ليس لها علاقة بي نهائيًا".

لمحات عن شيرين سيف النصر

ولدت شيرين سيف النصر، في الأردن لأب مصري من أصول شركسية وأم فلسطينية، بدأت شهرتها في مجال الفن في فترة التسعينات ، وقدمت العديد من الأعمال الفنية من أبرز هذه الأعمال : "المال والبنون، غاضبون وغاضبات، اللص الذي أحبه، من الذي لا يحب فاطمة، على باب الوزير، النوم في العسل، سواق الهانم، أمير الظلام، ومسرحية بودى جارد مع الزعيم عادل إمام".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

صورة شيرين سيف النصر حقيقية صور شيرين سيف النصر الفنانة شيرين سيف النصر

أخبار تهمك

عاجل.. محمد النني يخطب ود الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يكشف سبب خسارة الزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ يوم

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ يوم

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

معلومات عن شيرين سيف النصر في عيد ميلادها

في ذكرى عيد ميلادها.. 9 معلومات عن شيرين سيف النصر

أحدث ظهور لشيرين سيف النصر.. شاهد كيف تغيرت ملامحها

زيجات شيرين سيف النصر التي تصدرت جوجل بعد نشر صور زواجها

بعد شائعة زواجها.. معلومات لا تعرفها عن شيرين سيف النصر

شائعة تعيد الفنانة شيرين سيف النصر للأضواء من جديد!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

08:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status