السيسي: عشان تعمل مستقبل لبلدك لازم تشقى أوي وتضحي أوي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه جاري تنفيذ 19 ألف فدان مزارع سمكية في المنطقة الاقتصادية بأفضل جودة، معقبا: "من أفضل أنواع المزارع السمكية اللي بتتعمل".





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إلى أن التكلفة المالية المطلوبة لتجهيز مرحلة واحدة من المزارع السمكية تصل إلى مليارات، مؤكدًا أن الدولة تنفق أموال ضخمة من أجل إعطاء المستثمر قطعة من الأرض جاهزة لتنفيذ مشروعه.





وأضاف "السيسي"، "عشان تقدر تعمل مستقبل لبلدك لازم تشقى أوي، وتضحي أوي، وتكون عارف إنت بتعمل إيه"، موجها حديثه لرئيس هيئة قناة السويس، "إنت معانا، الدور مخلصي، إنت معانا في التمويل، هنجيب منين".



