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آليا بهات ورانبير كابور يحتفلان بزواجهما

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:03 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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أعلنت الفنانة الهندية ديبيكا بادوكون مؤخرًا، أن آليا بهات ورانبير كابور سيتزوجان قريبًا، غير أن ديبيكا أوضحت الخبر في وقت لاحق.

آليا بهات ورانبير كابور يتواعدان منذ فترة طويلة، ومشجعي النجمين ينتظرونهم ليعلنوا خبر زواجهم قريبًا، حيث انتشرت الشائعات حول زواجهم في وسائل الإعلام الاجتماعية كثيرًا في الفترة الأخيرة، ومؤخرًا أثارت ديبيكا بادوكون الشائعات حول زواج آليا ورانبير.

في مقابلة حديثة مع Film Companion، كشفت ديبيكا بادوكون عن طريق الخطأ، أن آليا ورانبير سيتزوجان، وحضر المقابلة آليا بهات، ديبيكا بادوكون، رانفير سينغ، فيجاي ديفيراكوندا، أيوشمان كورانا ومانوج باجبايي.

أثناء المقابلة، سُئل ديفيراكوندا عن الممثلين الراغبين في الحصول على المشورة من السينما الهندية، فأجاب الممثل قائلًا أنه من دون خجل، كان هناك الكثير، مثل ديبيكا وعليا، ولقد تزوجت ديبيكا، وعند هذا الحد توقف عن الحديث حيث قاطعته ديبيكا، وقالت مازحة أن آليا ستتزوج.

وردت آليا سريعًا ووجهت كلامها لديبيكا، وقالت لماذا أصدرتي هذا الإعلان، وبعد تعليق عاليا، أوضحت ديبيكا أنها اختلقت كل شيء.

وأثار تعليق ديبيكا الشائعات حول زفاف آليا ورانبير مرة أخرى، وفي وقت سابق، دعوة زفاف مزيفة من معجبي آليا ورانبير، انتشرت سريعًا على الإنترنت.

رانبير وديبيكا تواعدا لسنتين، لكنهما انفصلا في النهاية، ثم تزوجت ديبيكا من رانفير سينغ، وقام رانبير بمواعدة كاترينا كايف، ولكن انتهت العلاقة بالإنفصال أيضًا، والآن رانبير على علاقة آليا بهات.

ستتشارك آليا مع رانبير لأول مرة في فيلم Brahmastra، وستعود ديبيكا للشاشة مع رانبير في فيلم 83.
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